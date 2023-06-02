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Уоллес заверил: Запад не сокращает помощь и не давит на Украину из-за затягивания войны

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 11:39
Уоллес заверил: Запад не сокращает помощь и не давит на Украину из-за затягивания войны - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что западные союзники не давят на Украину и не сокращают помощь из-за затягивания войны. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.

По его словам, по мере затягивания войны союзники все так же поддерживают военную и финансовую помощь Украине и не давят на Киев, чтобы он вел переговоры с РФ или шел на уступки. 

"Но мы видели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается оборонное оборудование, которое можно было бы пожертвовать", — сказал Уоллес.

Он отметил, что это значит — Британия и другие страны вынуждены закупать больше вооружений для Украины, а не передавать его из уже имеющихся запасов. 

  • 18 мая 2023 года Уоллес заявил, что Украина уже начала использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow.
  • 23 мая в Германии попросили канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, аналог ракет Storm Shadow.
  • 24 мая Уоллес прибыл с неофициальным визитом в Киев.

Читайте также: Уоллес на встрече с Резниковым: Путин должен осознать, что он не выиграет эту войну 

Дмитрий Гриниченко
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