Воллес запевнив: Захід не скорочує допомогу і не тисне на Україну через затягування війни

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що західні союзники не тиснуть на Україну і не скорочують допомогу через затягування війни. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у міру затягування війни союзники так само підтримують військову та фінансову допомогу Україні й не тиснуть на Київ, щоб він вів переговори з РФ або йшов на поступки.

"Але ми бачили реальність, яка полягає в тому, що у всіх нас закінчується оборонне обладнання, яке можна було б пожертвувати", — сказав Воллес.

Він зазначив, що це означає — Британія та інші країни змушені закуповувати більше озброєнь для України, а не передавати його з запасів, які вже є.

18 травня 2023 року Воллес заявив, що Україна вже почала використовувати далекобійні ракети Storm Shadow.

23 травня у Німеччині попросили канцлера Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus, аналог ракет Storm Shadow.

24 травня Воллес прибув з неофіційним візитом до Києва.

Читайте також: Воллес на зустрічі з Резніковим: Путін має усвідомити, що він не виграє цю війну

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.