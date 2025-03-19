Уолтц: Путин – жесткий персонаж, у нас нет иллюзий о том, с кем мы имеем дело

Майк Уолтц (Фото:EPA/CHRIS KLEPONIS)

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц назвал российского диктатора Владимира Путина "жестким персонажем". Он подчеркнул, что у США нет иллюзий на его счет, передает CNN.

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"Путин – жесткий персонаж. У нас нет иллюзий по поводу того, с кем мы имеем дело. Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы прекратить убийства", – сказал он.

Уолтца спросили, считает ли он, что Путин был честным во время диалога с лидером США Дональдом Трампом 18 марта. На это он ответил, что в целом это "жесткие переговоры" и тут речь идет не о том "обязательно ли верить", а о "доверяй, но проверяй".

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Советник по нацбезопасности также подтвердил, что Трамп не обсуждал с Путиным помощь Украине и ее приостановление, о чем ранее заявлял и сам американский лидер. На 19 марта у Уолтца запланирован телефонный разговор с коллегой из России и с представителем украинской стороны.