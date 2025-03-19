Уолтц: Путин – жесткий персонаж, у нас нет иллюзий о том, с кем мы имеем дело
Советник по национальной безопасности Майк Уолтц назвал российского диктатора Владимира Путина "жестким персонажем". Он подчеркнул, что у США нет иллюзий на его счет, передает CNN.
"Путин – жесткий персонаж. У нас нет иллюзий по поводу того, с кем мы имеем дело. Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы прекратить убийства", – сказал он.
Уолтца спросили, считает ли он, что Путин был честным во время диалога с лидером США Дональдом Трампом 18 марта. На это он ответил, что в целом это "жесткие переговоры" и тут речь идет не о том "обязательно ли верить", а о "доверяй, но проверяй".
Советник по нацбезопасности также подтвердил, что Трамп не обсуждал с Путиным помощь Украине и ее приостановление, о чем ранее заявлял и сам американский лидер. На 19 марта у Уолтца запланирован телефонный разговор с коллегой из России и с представителем украинской стороны.
- 18 марта Трамп позвонил Путину, разговор длился более полутора часов.
- Путин согласился не бить по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта обмен пленными в формате 175 на 175. Кроме того, как "жест доброй воли" Россия передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военных.
- По словам Трампа, с Путиным также удалось договориться "быстро работать" над полным прекращением огня и окончанием "ужасной войны" между Россией и Украиной.
- 19 марта в Белом доме сообщили, что Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским.