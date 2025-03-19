Волтц: Путін – жорсткий персонаж, ми не маємо ілюзій про те, з ким ми маємо справу

Майк Волтц (Фото:EPA/CHRIS KLEPONIS)

Радник національної безпеки Майк Волтц назвав російського диктатора Володимира Путіна "жорстким персонажем". Він підкреслив, що США не мають ілюзій на його рахунок, передає CNN.

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"Путін – жорсткий персонаж. У нас немає ілюзій щодо того, з ким ми маємо справу. Але обидві сторони зацікавлені в тому, щоб припинити вбивства", – сказав він.

Волтца запитали, чи вважає він, що Путін був чесним під час діалогу із лідером США Дональдом Трампом 18 березня. На це він відповів, що в цілому це "жорсткі переговори", і тут йдеться не про те, "чи обов'язково вірити", а про "довіряй, але перевіряй".

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Радник із нацбезпеки також підтвердив, що Трамп не обговорював з Путіним допомогу Україні та її призупинення, про що раніше заявляв і сам американський лідер. На 19 березня у Волтца запланована телефонна розмова з колегою з Росії та з представником української сторони.