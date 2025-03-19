Волтц: Путін – жорсткий персонаж, ми не маємо ілюзій про те, з ким ми маємо справу
Радник національної безпеки Майк Волтц назвав російського диктатора Володимира Путіна "жорстким персонажем". Він підкреслив, що США не мають ілюзій на його рахунок, передає CNN.
"Путін – жорсткий персонаж. У нас немає ілюзій щодо того, з ким ми маємо справу. Але обидві сторони зацікавлені в тому, щоб припинити вбивства", – сказав він.
Волтца запитали, чи вважає він, що Путін був чесним під час діалогу із лідером США Дональдом Трампом 18 березня. На це він відповів, що в цілому це "жорсткі переговори", і тут йдеться не про те, "чи обов'язково вірити", а про "довіряй, але перевіряй".
Радник із нацбезпеки також підтвердив, що Трамп не обговорював з Путіним допомогу Україні та її призупинення, про що раніше заявляв і сам американський лідер. На 19 березня у Волтца запланована телефонна розмова з колегою з Росії та з представником української сторони.
- 18 березня Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала понад півтори години.
- Путін погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим. Також Путін анонсував на 19 березня обмін полоненими у форматі 175 на 175. Крім того, як "жест доброї волі" Росія передасть Україні 23 тяжко поранених українських військових.
- За словами Трампа, з Путіним також вдалося домовитися "швидко працювати" над повним припиненням вогню та закінченням "жахливої війни" між Росією та Україною.
- 19 березня у Білому домі повідомили, що Трамп проводить телефонну розмову із Зеленським.