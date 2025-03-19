Трамп проводить телефонну розмову з Зеленським – Білий дім
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Al Drago)

Президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомив помічник американського лідера та заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно.

"Що відбувається зараз – президент Трамп перебуває в Овальному кабінеті на телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським", – йдеться у повідомленні.

Це відбувається після того, як 18 березня Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години.

Диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим. Також Путін анонсував на 19 березня обмін полоненими у форматі 175 на 175, який дійсно відбувся.

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