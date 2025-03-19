Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским – Белый дом

Это происходит на следующий день после разговора американского президента с диктатором Путиным

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Al Drago)

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник американского лидера и заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

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"Что происходит сейчас – президент Трамп находится в Овальном кабинете на телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении.

Это происходит после того, как 18 марта Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, разговор длился более полутора часов.

Диктатор РФ согласился не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта действительно состоявшийся обмен пленными в формате 175 на 175.

19 марта 2025 года спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Виткофф анонсировал новый этап переговоров в Саудовской Аравии по завершению российско-украинской войны. Они пройдут 23 марта.

В этот же день президент Зеленский заявил, что на следующую встречу в Саудовской Аравии, которая будет предусматривать обсуждение временного прекращения огня, Украина отправит военных, энергетиков, а также специалистов по портовой и гражданской инфраструктуре.