Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским – Белый дом
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Al Drago)

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник американского лидера и заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

"Что происходит сейчас – президент Трамп находится в Овальном кабинете на телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении.

Это происходит после того, как 18 марта Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, разговор длился более полутора часов.

Диктатор РФ согласился не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным. Также Путин анонсировал на 19 марта действительно состоявшийся обмен пленными в формате 175 на 175.

Читайте также
У Трампа предположили, что прекращение огня можно достичь в течение нескольких недель
Владимир Зеленскийвойнадональд трамппереговоры