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Уровень Каховского водохранилища продолжает падать, это создает угрозу для ЗАЭС – штаб

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 11:59
Уровень Каховского водохранилища продолжает падать, это создает угрозу для ЗАЭС – штаб - Фото
Взорванная дамба Каховской ГЭС (Фото - Telegram Каховська ГЕС штаб info)

Из-за теракта оккупантов на Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, это осложняет ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении штаба по ликвидации последствий катастрофы.

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Как сообщил штаб, уровень воды в Каховском водохранилище после подрыва дамбы снизился примерно на 2,8 м и достиг 14,03 м. Темпы снижения уровня несколько замедлился и составляет сейчас до 5-7 см/час.

Штаб предупреждает, что если уровень опустится ниже 12,7 м, Запорожская АЭС не сможет перекачивать воду для системы охлаждения на свою техническую площадку.

Спрогнозировать, когда это может произойти, пока невозможно, поскольку полный масштаб повреждения дамбы остается неизвестным. Если скорость снижения уровня водохранилища сохранится, критический уровень будет достигнут в течение следующих двух дней.

Штаб отмечает, что на ЗАЭС продолжаются работы по обеспечению максимального резерва воды для системы охлаждения. Это подтвердил также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси на следующей неделе посетит ЗАЭС, чтобы на месте оценить ситуацию после повреждения дамбы.

Читайте также: Гуменюк о подрыве ГЭС: Мы понимали, что надо подготовить население, но произошло все довольно внезапно

Сергей Бережной
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