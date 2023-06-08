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Рівень Каховського водосховища продовжує падати, це створює загрозу для ЗАЕС – штаб

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 11:59
Рівень Каховського водосховища продовжує падати, це створює загрозу для ЗАЕС – штаб - Фото
Висаджена дамба Каховської ГЕС (Фото - Telegram Каховська ГЕС штаб info)

Через теракт окупантів на Каховській ГЕС рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватися, це ускладнює ситуацію з безпекою на Запорізькій АЕС. Про це йдеться у заяві штабу щодо ліквідації наслідків катастрофи.

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Як повідомив штаб, рівень води в Каховському водосховищі після підриву дамби знизився приблизно на 2,8 м і досяг 14,03 м. Темпи зниження рівня дещо сповільнився і зараз становить до 5-7 см/год.

Штаб попереджає, що якщо рівень опуститься нижче за 12,7 м, Запорізька АЕС не зможе перекачувати воду для системи охолодження на свій технічний майданчик.

Спрогнозувати, коли це може статися, поки що неможливо, оскільки повний масштаб пошкодження дамби залишається невідомим. Якщо швидкість зниження рівня водосховища збережеться, критичного рівня буде досягнуто протягом наступних двох днів.

Штаб зазначає, що на ЗАЕС тривають роботи із забезпечення максимального резерву води для системи охолодження. Це підтвердив також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Гроссі наступного тижня відвідає ЗАЕС, щоб на місці оцінити ситуацію після пошкодження греблі.

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Сергій Бережний
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диверсіяЗАЕСводосховищеЗапорізька АЕСкаховська гесРафаель Гроссі
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