Урсула фон дер Ляйен пережила два вотума недоверия – Европарламенту не хватило голосов

Европарламентарии отдали 378 и 383 голоса за то, чтобы фон дер Ляйен осталась на своей должности

Урсула фон дер Ляйен (Фото: x.com/vonderleyen)

Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен 9 октября от крайне правых и левых групп. Об этом сообщает Reuters.

В первом голосовании поддержку фон дер Ляйен и ее команде выразили 378 из 720 членов парламента, а во втором – 383. Для одобрения он должен был набрать две трети голосов.

Это не первый вотум недоверия, который смогла пережить глава Еврокомиссии. В июле 2025 года 360 законодателей проголосовали за то, чтобы оставить ее на должности, а в июле 2024 года – европарламентарии отдали 401 голос.

Урсула фон дер Ляйен поблагодарила за мощную поддержку.

"Комиссия будет продолжать тесно сотрудничать с Европейским парламентом для решения проблем Европы. И вместе добиваться результатов для всех граждан Европы. Объединены ради нашего народа, наших ценностей и будущего", – написала она в соцсети.