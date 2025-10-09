Урсула фон дер Ляйен пережила два вотума недоверия – Европарламенту не хватило голосов
Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен 9 октября от крайне правых и левых групп. Об этом сообщает Reuters.
В первом голосовании поддержку фон дер Ляйен и ее команде выразили 378 из 720 членов парламента, а во втором – 383. Для одобрения он должен был набрать две трети голосов.
Это не первый вотум недоверия, который смогла пережить глава Еврокомиссии. В июле 2025 года 360 законодателей проголосовали за то, чтобы оставить ее на должности, а в июле 2024 года – европарламентарии отдали 401 голос.
Урсула фон дер Ляйен поблагодарила за мощную поддержку.
"Комиссия будет продолжать тесно сотрудничать с Европейским парламентом для решения проблем Европы. И вместе добиваться результатов для всех граждан Европы. Объединены ради нашего народа, наших ценностей и будущего", – написала она в соцсети.
- 10 июля Европейский парламент отклонил вотум недоверия руководительнице Еврокомиссии. Против выступили 360 избранников, за – 175, еще 18 воздержались. Для поддержки вотума нужен был минимум 361 голос.
- 16 сентября стало известно, что Европарламент в октябре рассмотрит два вотума недоверия фон дер Ляйен. Их отдельно подали партии "Патриоты за Европу" и "Левые".
- 21 сентября глава Еврокомиссии заявила, что политики в Европе имеют право на собственное мнение, но она намерена довести до конца срок своих полномочий.
