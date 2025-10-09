Урсула фон дер Ляєн пережила два вотуми недовіри – Європарламенту не вистачило голосів

Європарламентарі віддали 378 і 383 голоси за те, щоб фон дер Ляєн залишилася на своїй посаді

Урсула фон дер Ляєн (Фото: x.com/vonderleyen)

Європарламент відхилив вотум недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн 9 жовтня від крайніх правих і лівих груп. Про це повідомляє Reuters.

У першому голосуванні підтримку фон дер Ляєн та її команді висловили 378 із 720 членів парламенту, а в другому – 383. Для схвалення він мав набрати дві третини голосів.

Це не перший вотум недовіри, який змогла пережити голова Єврокомісії. У липні 2025 року 360 законодавців проголосували за те, щоб залишити її на посаді, а в липні 2024 року – європарламентарі віддали 401 голос.

Урсула фон дер Ляєн подякувала за потужну підтримку.

"Комісія продовжуватиме тісно співпрацювати з Європейським парламентом для розв'язання проблем Європи. І разом домагатися результатів для всіх громадян Європи. Об'єднані заради нашого народу, наших цінностей і майбутнього", – написала вона в соцмережі.