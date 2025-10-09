Урсула фон дер Ляєн пережила два вотуми недовіри – Європарламенту не вистачило голосів
Європарламент відхилив вотум недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн 9 жовтня від крайніх правих і лівих груп. Про це повідомляє Reuters.
У першому голосуванні підтримку фон дер Ляєн та її команді висловили 378 із 720 членів парламенту, а в другому – 383. Для схвалення він мав набрати дві третини голосів.
Це не перший вотум недовіри, який змогла пережити голова Єврокомісії. У липні 2025 року 360 законодавців проголосували за те, щоб залишити її на посаді, а в липні 2024 року – європарламентарі віддали 401 голос.
Урсула фон дер Ляєн подякувала за потужну підтримку.
"Комісія продовжуватиме тісно співпрацювати з Європейським парламентом для розв'язання проблем Європи. І разом домагатися результатів для всіх громадян Європи. Об'єднані заради нашого народу, наших цінностей і майбутнього", – написала вона в соцмережі.
- 10 липня Європейський парламент відхилив вотум недовіри очільниці Єврокомісії. Проти виступили 360 обранців, за – 175, ще 18 утрималися. Для підтримки вотуму потрібен був мінімум 361 голос.
- 16 вересня стало відомо, що Європарламент у жовтні розгляне два вотуми недовіри фон дер Ляєн. Їх окремо подали партії "Патріоти за Європу" і "Ліві".
- 21 вересня голова Єврокомісії заявила, що політики в Європі мають право на власну думку, але вона має намір довести до кінця термін своїх повноважень.
Коментарі (0)