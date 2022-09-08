Успехи ВСУ доказывают, что помощь США и союзников действительно меняет ситуацию – Кулеба
08.09.2022, 19:05
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото - Twitter Dmytro Kuleba)
Боевые успехи Украины доказывают, что помощь, которую предоставляют США и их союзники, действительно меняет ситуацию. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Министр воспользовался приездом в Киев Госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы поблагодарить США за надежное стратегическое партнерство и отметил, что "недавние боевые успехи Украины доказывают, что помощь, предоставляемая США и их союзниками, действительно меняет ситуацию".
Он подчеркивает, что при постоянной поддержке союзников Украина не только победит, но и защитит Европу от российской угрозы.
- 8 сентября Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в Киев.
- Также на пятой встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении США нового пакета помощи для Украины на $675 млн. В него войдут противорадарные ракеты HARM, легкие гаубицы и снаряды для HIMARS. Союзники намерены интенсифицировать поддержку и сделать ее долгосрочной.
- За день до Рамштайн-5 главком ВСУ Валерий Залужный подчеркнул необходимость поставок Украине дальнобойного оружия.
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