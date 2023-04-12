Среди документов Пентагона, которые были слиты в интернет в результате утечки, обнаружились четыре "диких" сценария войны России против Украины. Об этом сообщает The New York Times.

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Как отмечается, среди сценариев, которые рассматривало Разведывательное управление Министерства обороны США, были оценки предполагаемого развития событий в случае смерти президента Владимира Зеленского или российского диктатора Владимира Путина.

В NYT ссылаются на секретный документ разведки, который дает представление о планировании на случай непредвиденных обстоятельств через год после начала войны.

По данным NYT, военная разведка США проанализировала четыре потенциально возможных "диких" сценария.

Гипотетические сценарии включают смерть Зеленского или Путина, отстранение руководства вооруженных сил России и удар Украины по Кремлю.

В документе, полученном NYT, описывается, как каждый из этих сценариев потенциально может привести: к эскалации войны, к прекращению войны путем переговоров, или не оказать существенного влияния на ход войны.

Сообщается, что документ помечен как RELIDO, что указывает на то, что решение о раскрытии информации — например, иностранным партнерам — остается за определенными высокопоставленными чиновниками.

Документ датирован 24 февраля с пометкой "один год", что указывает на то, что анализ проводился через год после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В документе говорится, что если Украина нанесет удар по Кремлю, то это может привести к эскалации, поскольку Путин в ответ на протесты общественности начнет полномасштабную мобилизацию и рассмотрит вопрос о применении тактического ядерного оружия.

В то же время не исключается вариант, что общественные страхи могут заставить Путина пойти на переговоры об урегулировании войны.

NYT пишет, что официальные лица США отказались сообщить, является ли документ подлинным, но и не оспаривали его подлинность.

Этот документ похож на другие, подготовленные объединенным штабом Пентагона, которые официальные лица признали подлинными, считают в NYT.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что "причин для переживаний нет".

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Наталія Медведєва

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