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Увольнение Разумкова не поддерживают 39% украинцев. 44% безразлично – опрос

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 13:08
Увольнение Разумкова не поддерживают 39% украинцев. 44% безразлично – опрос - Фото
Дмитрий Разумков (фото: пресс-служба Верховной Рады)

39,1% украинцев негативно относятся к увольнению Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. А 44,1% опрошенных безразлична ситуация, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. 

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К увольнению Разумкова положительно относятся 8% респондентов, отрицательно – 39,1%. Еще 44,1% все равно.

57,2% украинцев считают, что отставка ничего не изменит. В то же время 24,3% видят в этом превращение парламента в "послушный инструмент Офиса президента". 6,6% ожидают ускорения реформ.

Опрос проводился по телефону с 15 по 18 октября 2021-го среди 1200 украинцев от 18 лет везде, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 3,2% (для показателей около 50%) до 1,4% (для показателей около 5%).

У опроса был заказчик, сообщил LIGA.net директор КМИС Владимир Паниотто. Однако назвать он его не смог, объяснив это условиями контракта.

Увольнение Разумкова не поддерживают 39% украинцев. 44% безразлично – опрос

Увольнение Разумкова не поддерживают 39% украинцев. 44% безразлично – опрос

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Владислава Михайленко
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опрос кмис Дмитрий Разумков
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