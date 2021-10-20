Увольнение Разумкова не поддерживают 39% украинцев. 44% безразлично – опрос
39,1% украинцев негативно относятся к увольнению Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. А 44,1% опрошенных безразлична ситуация, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.
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К увольнению Разумкова положительно относятся 8% респондентов, отрицательно – 39,1%. Еще 44,1% все равно.
57,2% украинцев считают, что отставка ничего не изменит. В то же время 24,3% видят в этом превращение парламента в "послушный инструмент Офиса президента". 6,6% ожидают ускорения реформ.
Опрос проводился по телефону с 15 по 18 октября 2021-го среди 1200 украинцев от 18 лет везде, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 3,2% (для показателей около 50%) до 1,4% (для показателей около 5%).
У опроса был заказчик, сообщил LIGA.net директор КМИС Владимир Паниотто. Однако назвать он его не смог, объяснив это условиями контракта.
- 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера на фоне его спора с руководством Слуги народа о законе об олигархах.
- Разумков заявлял, что продолжит работать после отставки, соберет команду и будет судиться, если его попытаются лишить мандата. Он также намекнул на президентские амбиции.
- 8 октября спикером Рады был избран Руслан Стефанчук.
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