Уже без границы. Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине 8 февраля – Маркарова

По словам посла Украины в США, предыдущий законопроект с "большим пакетом", включающим помощь и защиту границ был "ожидаемо не поддержан"

Оксана Маркарова (Фото: EPA/WILL OLIVER)

В Сенате США решили повторно пересмотреть законопроект о финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню. В то же время, рассмотрение состоится уже без миграционной реформы и безопасности границы. Голосование состоится в четверг, 8 февраля, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

По данным Макаровой, американские законодатели 58 голосами против 41 поддержали процедурное решение, которое необходимо для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрение "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы, внесенного сенатором Патти Мюррей. Она подчеркнула, что для этого нужно будет 60 голосов.

По словам посла, предыдущий законопроект с "большим пакетом", включающий помощь Украине, Израилю, Тайваню и с защитой границ был "ожидаемо не поддержан". Это произошло из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которой переговорщики "работали последние месяцы".

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Она отметила, что именно поэтому, еще до голосования за "большой пакет", комитет по ассигнованиям опубликовал текст документа "на замену", который предусматривает исключительно международную помощь Украине ($60,06 млрд долларов) Израилю и Тайваню.

Повторный просмотр документа, но уже без миграционной реформы, состоится в Сенате в четверг в 19:00 (по Киеву), отметила Макарова.

Газета The New York Times сообщила, что вечером 7 февраля демократ Чак Шумер сказал, что Сенат собирается прекратить работу, чтобы "дать нашим коллегам-республиканцам ночь, чтобы разобраться" над законопроектом. Он добавил, что Сенат проведет голосование по иностранной помощи в четверг днем.

По данным газеты, несмотря на задержку, "были проблески надежды", что пакет помощи для Украины и Израиля в конце концов сдвинется с места и будет принят в течение нескольких дней.

5 февраля Сенат США обнародовал пакет на $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд – в поддержку Украины. Документ объединяет политику охраны границ с помощью в военное время для Украины, Израиля и других союзников США. Байден призвал Конгресс "объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение".

Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что "увидел достаточно" и не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект. Также он заявил, что по этому закону "граница никогда не закроется".

По данным Bloomberg, сенаторы-республиканцы после 90-минутного заседания 5 февраля заявили, что запланированное на 7 февраля голосование является "слишком ранним".

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