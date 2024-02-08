Уже без кордону. Сенат США перегляне законопроєкт щодо допомоги Україні 8 лютого – Маркарова

За словами посла України в США, попередній законопроєкт із "великим пакетом", що містить допомогу та захист кордонів був "очікувано не підтриманий"

Оксана Маркарова (Фото: EPA/ WILL OLIVER)

У Сенаті США вирішили повторно переглянути законопроєкт стосовно фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Водночас розгляд відбудеться вже без міграційної реформи та безпеки кордону. Голосування відбудеться у четвер, 8 лютого, повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

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7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

За даними Макарової, американські законодавці 58 голосами проти 41 підтримали процедурне рішення, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеного сенаторкою Патті Мюррей. Вона наголосила, що для цього потрібно буде 60 голосів.

За словами посла, попередній законопроєкт із "великим пакетом", що містить допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та із захистом кордонів був "очікувано не підтриманий". Це сталося через відсутність голосів за угоду щодо міграційної реформи, над якою перемовники "працювали останні місяці".

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Вона наголосила, що саме через це, ще до голосування за "великий пакет", комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні ($60,06 млрд доларів) Ізраїлю й Тайваню.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер о 19:00 (за Києвом), зазначила Макарова.

Газета The New York Times повідомила, що ввечері 7 лютого демократ Чак Шумер сказав, що Сенат збирається припинити роботу, щоб "дати нашим колегам-республіканцям ніч, щоб розібратися" над законопроєктом. Він додав, що Сенат проведе голосування щодо іноземної допомоги у четвер вдень.

За даними газети, попри затримку, "були проблиски надії", що пакет допомоги для України й Ізраїлю врешті-решт зрушить з місця і буде ухвалений протягом кількох днів.

5 лютого Сенат США оприлюднив пакет на $118,28 млрд, з яких $60,06 млрд – на підтримку України. Документ поєднує політику охорони кордонів із допомогою у воєнний час для України, Ізраїлю й інших союзників США. Байден закликав Конгрес "об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду".

Спікер Палати представників Джонсон заявив, що "побачив достатньо" та не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт. Також він заявив, що за цим законом "кордон ніколи не закриється".

За даними Bloomberg, сенатори-республіканці після 90-хвилинного засідання 5 лютого заявили, що заплановане на 7 лютого голосування є "надто раннім".

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