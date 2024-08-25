Уже восемь дней горит пораженная ГУР нефтебаза в Ростовской области – спутниковый снимок

На фото видно, что дым идет по меньшей мере от трех основных очагов пожара

Фото поражения нефтебазы в Ростовской области РФ 18 августа с местных ресурсов

И на восьмой день после украинского удара пожар на российской нефтебазе под Пролетарском в Ростовской области продолжается. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный российской службой Радио Свобода.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Фото датировано 11:19 25 августа по местному времени (такое же, как в Киеве). Атака Главного управления разведки по объекту состоялась 18 августа, то есть восемь дней назад.

На фото видно, что дым идет по меньшей мере от трех основных очагов пожара:

Фото: Радио Свобода

Для сравнения: фото на второй день после удара:

Фото: Радио Свобода

18 августа об удачном поражении комбината "Кавказ" в Ростовской области близ Пролетарска сообщал Генеральный штаб: отмечалось, что поражение произошло силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с ВСУ и другими частями Сил обороны.

Впоследствии собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, подробные результаты поражения объекта уточнялись.

в военной разведке сообщил, что ГУР поразило нефтебазу дронами украинского производства, подробные результаты поражения объекта уточнялись. 19 августа российская военная пропаганда написала, что на пораженной украинскими военными нефтебазе в Пролетарске произошел повторный взрыв, заявлялось о 18 раненых. А уже 23 августа МЧС России заявило, что пламя перекинулось на жилые постройки.

Читайте также: В РФ заявили об атаке на Белгородскую область: поврежден газопровод и ЛЭП