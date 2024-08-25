Уже вісім днів палає уражена ГУР нафтобаза у Ростовській області – супутниковий знімок

На світлині видно, що дим йде щонайменше від трьох основних осередків пожежі

Фото ураження нафтобази у Ростовській області РФ 18 серпня з місцевих ресурсів

І на восьмий день після українського удару пожежа на російській нафтобазі під Пролетарськом у Ростовській області триває. Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований російською службою Радіо Свобода.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Фото датоване 11:19 25 серпня за місцевим часом (такий самий, як у Києві). Атака Головного управління розвідки по об'єкту відбулася 18 серпня, тобто вісім днів тому.

На світлині видно, що дим йде щонайменше від трьох основних осередків пожежі:

Фото: Радіо Свобода

Для порівняння: фото на другий день після удару:

Фото: Радіо Свобода

18 серпня про вдале ураження комбінату "Кавказ" у Ростовській області поблизу Пролетарська повідомляв Генеральний штаб: зазначалося, що ураження відбулося силами й засобами Головного управління розвідки у взаємодії із ЗСУ та іншими частинами Сил оборони.

Згодом співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися.

у воєнній розвідці повідомив, що ГУР уразило нафтобазу дронами українського виробництва, детальні результати щодо ураження об'єкта уточнювалися. 19 серпня російська воєнна пропаганда написала, що на ураженій українськими військовими нафтобазі у Пролетарську стався повторний вибух, заявлялося про 18 поранених. А вже 23 серпня МНС Росії заявило, що полум'я перекинулося на житлові споруди.

Читайте також: Росіяни заявили про атаку на Бєлгородщину: пошкоджено газопровід і ЛЕП