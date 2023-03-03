В Бахмуте РФ теряет 500 человек убитыми и ранеными ежедневно. Это мясорубка — Резников
Российские оккупанты ежедневно теряют около 500 человек убитыми и ранеными в районе Бахмута. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью немецкому изданию Bild.
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По его словам, наиболее ожесточенные бои на Донбассе идут за Бахмут, россияне начали наступление на город полгода назад и до сих пор не смогли оккупировать его.
"Потери россиян составляют около 500 человек убитыми и ранеными каждый день", — сказал министр.
Он отметил, что Украина тоже теряет воинов, однако это число значительно меньше, чем у оккупантов.
"Есть разница между украинцами и россиянами, россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты просто пушечное мясо. Для нас дорога жизнь отдельного солдата, поэтому мы стараемся сохранить его жизнь", — подчеркнул Резников.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что ВСУ пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери.
Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- 25 февраля в Бахмут приезжал генерал Александр Сырский. Бои за город продолжаются в окрестностях, россияне хотят его окружить.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что ВСУ очень важно устоять в Бахмуте.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом. Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов, говорил Зеленский.
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