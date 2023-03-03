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В Бахмуте РФ теряет 500 человек убитыми и ранеными ежедневно. Это мясорубка — Резников

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 11:16
В Бахмуте РФ теряет 500 человек убитыми и ранеными ежедневно. Это мясорубка — Резников - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Российские оккупанты ежедневно теряют около 500 человек убитыми и ранеными в районе Бахмута. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью немецкому изданию Bild.

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По его словам, наиболее ожесточенные бои на Донбассе идут за Бахмут, россияне начали наступление на город полгода назад и до сих пор не смогли оккупировать его. 

"Потери россиян составляют около 500 человек убитыми и ранеными каждый день", — сказал министр.

Он отметил, что Украина тоже теряет воинов, однако это число значительно меньше, чем у оккупантов. 

"Есть разница между украинцами и россиянами, россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты просто пушечное мясо. Для нас дорога жизнь отдельного солдата, поэтому мы стараемся сохранить его жизнь", — подчеркнул Резников.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что ВСУ пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери.

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

Смотрите также: В Бахмуте террористы Вагнера прятались в здании. Их разнесла БМП-2 воинов 93 ОМБр – видео

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война Донбасс потери бахмут
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