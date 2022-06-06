В Балтийском море начались широкомасштабные учения НАТО с участием Швеции и Финляндии

В воскресенье в Балтийском море начались широкомасштабные военно-морские учения сил НАТО с участием Швеции и Финляндии. В них примут участие 45 кораблей, 75 самолетов и более 7 000 моряков, лётчиков и морских пехотинцев из 16 стран, пишет Associated Press.

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Ежегодные морские учения BALTOPS проводятся с 1972 года для слаживания сил, а не в ответ на какую-либо угрозу.

Финляндия и Швеция участвуют в них с середины 90-х годов, но в этом году их присутствие имеет особое значение. Несколько недель назад обе страны подали заявки на вступление в НАТО, отказавшись от многолетнего военного нейтралитета из-за российской угрозы против Украины.

Перед началом учений Швецию посетил глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Он провел пресс-конференцию на борту десантного корабля USS Kearsarge, пришвартованного в центре Стокгольма, в ходе которой сказал, что для США и других членов НАТО важно продемонстрировать солидарность с Финляндией и Швецией, и учения BALTOPS – удачный для этого момент.

Милли подчеркнул, что после вступления Финляндии и Швеции Балтийское море почти полностью станет внутренним морем НАТО, не считая побережья Калининградской области и окрестностей Санкт-Петербурга.

Обучение BALTOPS будет продолжаться почти до конца следующей недели, церемония завершения состоится 17 июня в немецком городе Киль.

18 мая 2022 года Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Глава Роскосмоса угрожает этим странам ядерным ударом.

2 июня в Швеции сообщили, что дадут Украине противокорабельные ракеты.

Андрей Водяный

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