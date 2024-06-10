В Баренцевом море горит российский корабль "Адмирал Левченко" – спикер ВСУ

Дмитрий Плетенчук заявил, что причиной пожара стало то, что россияне не могут самостоятельно обслуживать двигатели

"Адмирал Левченко" (Фото: ресурс оккупантов)

На российском крупном противолодочном корабле "Адмирал Левченко" начался пожар. Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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Он отметил, что на корабле, который находится в Баренцевом море, "продолжается борьба за живучесть".

По словам Плетенчука, причиной пожара стало то, что россияне не могут самостоятельно обслуживать двигатели, произведенные в Николаеве.

"Десять лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась", – утверждает он.

Плетенчук резюмировал, что экипаж корабля составляет несколько сотен моряков.

СПРАВКА "Адмирал Левченко" – российский эсминец класса "Удалой", который взяли на вооружение Военно-морских сил СССР в 1988 году. Теперь он входит в состав Северного флота РФ. Противолодочные корабли, к которым относится и "Адмирал Левченко", предназначены для борьбы с подлодками, а также воздушными целями. "Адмирал Левченко" – российский эсминец класса "Удалой", который взяли на вооружение Военно-морских сил СССР в 1988 году. Теперь он входит в состав Северного флота РФ. Противолодочные корабли, к которым относится и "Адмирал Левченко", предназначены для борьбы с подлодками, а также воздушными целями.

23 мая 2024 года Плетенчук заявил, что украинские военные лишили российских оккупантов носителей крылатых ракет "Калибр" в Крыму, однако враг еще имеет подобные корабли в портах Новороссийска.

В ночь на 30 мая бойцы военной разведки уничтожили с помощью надводных дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец". В ГУР заявили, что два катера не подлежат восстановлению после ударов, позже уточнили: были поражены четыре российских катера "Тунец" и два из них – уничтожены.

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