У Баренцевому морі горить російський корабель "Адмірал Левченко" – речник ЗСУ

Дмитро Плетенчук заявив, що причиною пожежі стало те, що росіяни не можуть самостійно обслуговувати двигуни

"Адмірал Левченко" (Фото: ресурс окупантів)

На російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко" почалася пожежа. Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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Він зазначив, що на кораблі, який знаходиться в Баренцевому морі, "триває боротьба за живучість".

За словами Плетенчука, причиною пожежі стало те, що росіяни не можуть самостійно обслуговувати двигуни, які були зроблені в Миколаєві.

"Десять років не вистачило на розв'язання цієї проблеми. Одна з установок і запалала", – стверджує він.

Плетенчук резюмував, що екіпаж корабля складає кілька сотень моряків.

ДОВІДКА "Адмірал Левченко" – російський есмінець класу "Удалой", який взяли на озброєння Військово-морських сил СРСР у 1988 році. Тепер він входить до складу Північного флоту РФ. Протичовнові кораблі, до яких належить і "Адмірал Левченко", призначені для боротьби з підводними човнами, а також повітряними цілями. "Адмірал Левченко" – російський есмінець класу "Удалой", який взяли на озброєння Військово-морських сил СРСР у 1988 році. Тепер він входить до складу Північного флоту РФ. Протичовнові кораблі, до яких належить і "Адмірал Левченко", призначені для боротьби з підводними човнами, а також повітряними цілями.

23 травня 2024 року Плетенчук заявив, що українські військові позбавили російських окупантів носіїв крилатих ракет "Калібр" у Криму, проте ворог ще має подібні кораблі у портах Новоросійська.

У ніч проти 30 травня бійці воєнної розвідки знищили за допомогою надводних дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець". У ГУР заявили, що два катери не підлягають відновленню після ударів, згодом уточнили: було уражено чотири російські катери "Тунець" і два з них – знищено.

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