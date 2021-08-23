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В Черкасской области пытались сорвать поднятие флага с участием Зеленского – Нацполиция

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 12:10
В Черкасской области пытались сорвать поднятие флага с участием Зеленского – Нацполиция - Фото
Фото – Нацкорпус, Telegram

Полиция задержала шесть человек, которые якобы собирались сорвать мероприятие по поднятию флага Украины с участием президента Владимира Зеленского в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. В Нацкорпусе заявили о насилии со стороны полиции против ветеранов.

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Нацполиция заявила, что группа неизвестных пыталась сорвать мероприятие с участием Зеленского с помощью несанкционированного размещения звукоусилительной аппаратуры на месте его проведения.

Мужчины якобы не выполняли законных требований полиции. Шестерых человек, которые, по версии полиции, грубо нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия, доставили в отделение полиции, их действиям дается правовая квалификация.

Пресс-служба партии Национальный корпус заявила в Telegram, что полиция "напала на ветеранов российско-украинской войны", которые якобы приехали на открытие арт-объекта Сердце Украины". Ветераны якобы хотели поставить Зеленскому вопросы о "политике капитуляции и безнаказанности пророссийских сил". По информации Нацкорпуса, против ветеранов применили силу и слезоточивый газ.

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нацкорпус Владимир Зеленский задержание черкасская область
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