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В Чернигове возросло число жертв ракетного удара. Россия убила 6-летнего ребенка – МВД

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 14:30
В Чернигове возросло число жертв ракетного удара. Россия убила 6-летнего ребенка – МВД - Фото
Чернигов (Фото: МВД)

В Чернигове возросло число погибших в результате ракетного удара. Россия убила шестилетнего ребенка. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в телемарафоне.

"Погиб 6-летний ребенок. На месте патрульные пытались оказать ему помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии", – сказал глава МВД.

Он добавил, что вражеская ракета попала в дом культуры. Среди пострадавших полицейские и представители судебной охраны.

В Telegram Клименко сообщил, что количество погибших возросло до семи человек.

"В Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Неузнаваемая женщина. Число погибших возросло до семи", – написал министр.

По его информации, за медицинской помощью обратилось 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

"12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии", – сообщил Клименко.

Он добавил, что на крыше одного из домов разгорелся пожар, который оперативно потушили спасатели.

Смотрите также: МВД показало, как ликвидируют последствия ракетного удара по центру Чернигова – видео

Читайте также: Российская ракета попала в самый центр Чернигова. Зеленский показал видео последствий

Наталья Медведева
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