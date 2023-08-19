В Чернигове возросло число жертв ракетного удара. Россия убила 6-летнего ребенка – МВД
В Чернигове возросло число погибших в результате ракетного удара. Россия убила шестилетнего ребенка. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в телемарафоне.
"Погиб 6-летний ребенок. На месте патрульные пытались оказать ему помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии", – сказал глава МВД.
Он добавил, что вражеская ракета попала в дом культуры. Среди пострадавших полицейские и представители судебной охраны.
В Telegram Клименко сообщил, что количество погибших возросло до семи человек.
"В Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Неузнаваемая женщина. Число погибших возросло до семи", – написал министр.
По его информации, за медицинской помощью обратилось 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.
"12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии", – сообщил Клименко.
Он добавил, что на крыше одного из домов разгорелся пожар, который оперативно потушили спасатели.
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- 19 августа около 11:30 российские террористы ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой.
- Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов, сообщили в телемарафоне.
- Момент удара попал на видео.
- МВД сообщило о пятерых погибших и 37 раненых по состоянию на 13:00 19 августа.
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