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У Чернігові зросла кількість жертв ракетного удару. Росія вбила 6-річну дитину – МВС

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 14:30
У Чернігові зросла кількість жертв ракетного удару. Росія вбила 6-річну дитину – МВС - Фото
Чернігів (Фото: МВС)

У Чернігові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару. Росія вбила шестирічну дитину. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у телемарафоні.

"Загинула 6-річна дитина. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Мати дитини перебує у важкому стані", – сказав глава МВС.

Він додав, що ворожа ракета влучила по будинку культури. Серед постраждалих поліцейські та представники судової охорони.

У Telegram Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до семи осіб.

"У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до семи", – написав міністр.

За його інформацією, за медичною допомогою звернулося 90 поранених, з них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 осіб.

"12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина у тяжкому стані", – повідомив Клименко.

Він додав, що на даху одного з будинків спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

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Наталія Медведєва
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