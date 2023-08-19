У Чернігові зросла кількість жертв ракетного удару. Росія вбила 6-річну дитину – МВС
У Чернігові зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару. Росія вбила шестирічну дитину. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у телемарафоні.
"Загинула 6-річна дитина. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Мати дитини перебує у важкому стані", – сказав глава МВС.
Він додав, що ворожа ракета влучила по будинку культури. Серед постраждалих поліцейські та представники судової охорони.
У Telegram Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до семи осіб.
"У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до семи", – написав міністр.
За його інформацією, за медичною допомогою звернулося 90 поранених, з них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 осіб.
"12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина у тяжкому стані", – повідомив Клименко.
Він додав, що на даху одного з будинків спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.
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- 19 серпня близько 11:30 російські терористи вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою.
- Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів, повідомили у телемарафоні.
- Момент удару попав на відео.
- МВС повідомило про п'ятьох загиблих та 37 поранених станом на 13:00 19 серпня.
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