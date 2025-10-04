В Черниговской области усилят систему ПВО из-за российских обстрелов по энергетике

Сейчас областная военная администрация работает с военным командованием по усилению ПВО

ПВО (Фото: Воздушные Силы ВСУ Украины

В Черниговской области усилят системы противовоздушной обороны из-за неоднократных ударов России по объектам электроснабжения. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам сейчас областная военная администрация работает с военным командованием.

"Задача ОВА – добавляем критически необходимое оборудование и спецсредства", – сообщил Чаус.

Ночью 4 октября российские войска дронами повредили сразу несколько важных объектов электроснабжения в Черниговской области. Вследствие этого аварийные отключения коснулись около 50 000 потребителей.

В области продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения. По данным облэнерго, с сегодняшнего дня отключения три через три (три часа свет у очереди есть и три – нет).