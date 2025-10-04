В Черниговской области усилят систему ПВО из-за российских обстрелов по энергетике
В Черниговской области усилят системы противовоздушной обороны из-за неоднократных ударов России по объектам электроснабжения. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По его словам сейчас областная военная администрация работает с военным командованием.
"Задача ОВА – добавляем критически необходимое оборудование и спецсредства", – сообщил Чаус.
Ночью 4 октября российские войска дронами повредили сразу несколько важных объектов электроснабжения в Черниговской области. Вследствие этого аварийные отключения коснулись около 50 000 потребителей.
В области продолжают действовать графики почасового отключения электроснабжения. По данным облэнерго, с сегодняшнего дня отключения три через три (три часа свет у очереди есть и три – нет).
- 18 сентября военные в комментарии LIGA.net объяснили, что атаками по Черниговской области РФ нагнетает атмосферу. Новое наступление враг не готовит.
- 1 октября Россия ударила по энергообъекту в Славутиче дронами, из-за чего без света осталась и Черниговская область. В Славутиче возникли пожары, а на ЗАЭС произошел блэкаут, который длился более трех часов.
- В результате атаки в Чернигове свет по жесткому графику, школы и садики работают дистанционно, не работает часть котельных.
