На Чернігівщині посилять систему ППО через російські обстріли по енергетиці
У Чернігівській області посилять системи протиповітряної оборони через неодноразові удари Росії по об'єктах електропостачання. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
За його словами, наразі обласна військова адміністрація працює із військовим командуванням.
"Завдання ОВА – додаємо критично необхідне обладнання та спецзасоби", – повідомив Чаус.
Вночі 4 жовтня російські війська дронами пошкодили одразу кілька важливих об'єктів електропостачання у Чернігівській області. Внаслідок цього аварійні відключення торкнулися близько 50 000 споживачів.
В області все ще діють графіки погодинного відключення електропостачання. За даними обленерго, відсьогодні відключення три через три (три години світло у черги є і три – немає).
- 18 вересня військові в коментарі LIGA.net пояснили, що атаками по Чернігівській області РФ нагнітає атмосферу. Новий наступ ворог не готує.
- 1 жовтня Росія вдарила по енергооб'єкту в Славутичі дронами, через що без світла залишилася й Чернігівська область. У Славутичі виникли пожежі, а на ЗАЕС стався блекаут, який тривав понад три години.
- Внаслідок атаки в Чернігові світло за жорстким графіком, школи та садочки працюють дистанційно, не працює частина котелень.
