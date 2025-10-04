На Чернігівщині посилять систему ППО через російські обстріли по енергетиці

ППО (Фото: Повітряні сили ЗСУ України

У Чернігівській області посилять системи протиповітряної оборони через неодноразові удари Росії по об'єктах електропостачання. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, наразі обласна військова адміністрація працює із військовим командуванням.

"Завдання ОВА – додаємо критично необхідне обладнання та спецзасоби", – повідомив Чаус.

Вночі 4 жовтня російські війська дронами пошкодили одразу кілька важливих об'єктів електропостачання у Чернігівській області. Внаслідок цього аварійні відключення торкнулися близько 50 000 споживачів.

В області все ще діють графіки погодинного відключення електропостачання. За даними обленерго, відсьогодні відключення три через три (три години світло у черги є і три – немає).