В Черном море остался один российский корабль-носитель крылатых ракет – Одесская ОВА

В Черном море остался лишь один корабль, который способен носить крылатые ракеты. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"В Черном море немного уменьшилось количество кораблей, которые несут на своем борту крылатые ракеты. Сегодня таких носителей – только один", – сказал он.

Его слова подтвердил Суспільному спикер Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, корабль-носитель может иметь на борту до восьми крылатых ракет типа "Калибр".

Информации о причинах сокращения кораблей с ракетами пока нет.

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Марк Сировой

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