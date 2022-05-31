В Черном море остался один российский корабль-носитель крылатых ракет – Одесская ОВА
31.05.2022, 11:07
Российский фрегат "Адмирал Макаров" (фото - ЕРА)
В Черном море остался лишь один корабль, который способен носить крылатые ракеты. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"В Черном море немного уменьшилось количество кораблей, которые несут на своем борту крылатые ракеты. Сегодня таких носителей – только один", – сказал он.
Его слова подтвердил Суспільному спикер Минобороны Александр Мотузяник. По его словам, корабль-носитель может иметь на борту до восьми крылатых ракет типа "Калибр".
Информации о причинах сокращения кораблей с ракетами пока нет.
- 23 мая глава Пентагона заявил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon. По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина получит Harpoon наземного базирования и "пасочки" к ним от трех стран.
- 28 мая в оперативном командовании "Юг" сообщили, что корабельная группировка России в Черном море уменьшилась.
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