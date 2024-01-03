В Днепре раздались взрывы. Военные заявили о сбитии управляемой авиационной ракеты Х-59

Вероятно, сработала ПВО. Подробная информация будет от местных властей впоследствии

ПВО (Иллюстративное фото)

В Днепре прогремел ряд взрывов, заявил собеседник LIGA.net в городе. Воздушные силы сообщили о ракете в направлении областного центра.

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14:16. Военные отметили, что россияне запустили управляемую авиационную ракету с юга в направлении Днепра. Угроза также сохранялась для Кривого Рога и Запорожья.

14:20. В Днепре прогремели два взрыва. По словам собеседника, первый был громким, второй – слабее.

Вероятно, сработала ПВО. Подробная информация будет от местных властей со временем.

ДОПОЛНЕНО в 14:50. Украинская противовоздушная оборона сбила управляемую авиационную ракету Х-59, заявили в ВК "Восток".

Утром 2 января 2024 года оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

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