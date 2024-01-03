В Днепре раздались взрывы. Военные заявили о сбитии управляемой авиационной ракеты Х-59

В Днепре раздались взрывы. Военные заявили о сбитии управляемой авиационной ракеты Х-59дополнено
В Днепре прогремел ряд взрывов, заявил собеседник LIGA.net в городе. Воздушные силы сообщили о ракете в направлении областного центра.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
14:16. Военные отметили, что россияне запустили управляемую авиационную ракету с юга в направлении Днепра. Угроза также сохранялась для Кривого Рога и Запорожья.
14:20. В Днепре прогремели два взрыва. По словам собеседника, первый был громким, второй – слабее.
Вероятно, сработала ПВО. Подробная информация будет от местных властей со временем.
ДОПОЛНЕНО в 14:50. Украинская противовоздушная оборона сбила управляемую авиационную ракету Х-59, заявили в ВК "Восток".
- Утром 2 января 2024 года оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.
- Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".
- Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".
Читайте также: В Харькове раздались взрывы до объявления тревоги. Россия бьет ракетами из Белгорода