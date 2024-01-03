У Дніпрі пролунали вибухи. Військові заявили про збиття керованої авіаційної ракети Х-59

Імовірно, спрацювала ППО. Детальна інформація буде від місцевої влади згодом

ППО (Ілюстративне фото)

У Дніпрі пролунала низка вибухів, заявив співрозмовник LIGA.net у місті. Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку обласного центру.

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14:16. Військові зазначили, що росіяни запустили керовану авіаційну ракету з півдня у напрямку Дніпра. Загроза також зберігалася для Кривого Рогу та Запоріжжя.

14:20. У Дніпрі пролунали два вибухи. За словами співрозмовника, перший був гучним, другий – слабкіший.

Імовірно, спрацювала ППО. Детальна інформація буде від місцевої влади згодом.

ДОПОВНЕНО о 14:50. Українська протиповітряна оборона збила керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області, заявили у ПК "Схід".

Вранці 2 січня 2024 року окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал".

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