В Днепре раздался взрыв. Военные сбили российскую ракету Х-59

В Днепре раздался взрыв. Военные сбили российскую ракету Х-59дополнено
В Днепре прогремел взрыв, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Воздушные силы предупреждали о ракете в сторону города.
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17:23. Военные заявили о ракетной опасности. Призвали не выходить из укрытий до отбоя тревоги.
17:24. В Днепре раздался громкий, по словам собеседника, взрыв.
По предварительной информации от мониторинговых каналов, Россия запустила на Днепр управляемую авиационную ракету Х-59. Вероятно, сработала ПВО, но официальная информация появится позже от представителей местных властей.
17:29. Отбой воздушной тревоги для Днепропетровской области.
ДОПОЛНЕНО в 17:39. Военные из ВК "Восток" заявили о сбивании УАР Х-59.
- В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены на Одессу, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.
- В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.
- Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.
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