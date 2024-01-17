В Днепре раздался взрыв. Военные сбили российскую ракету Х-59

Днепр (Скриншот с видео в YouTube)

В Днепре прогремел взрыв, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Воздушные силы предупреждали о ракете в сторону города.

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17:23. Военные заявили о ракетной опасности. Призвали не выходить из укрытий до отбоя тревоги.

17:24. В Днепре раздался громкий, по словам собеседника, взрыв.

По предварительной информации от мониторинговых каналов, Россия запустила на Днепр управляемую авиационную ракету Х-59. Вероятно, сработала ПВО, но официальная информация появится позже от представителей местных властей.

17:29. Отбой воздушной тревоги для Днепропетровской области.

ДОПОЛНЕНО в 17:39. Военные из ВК "Восток" заявили о сбивании УАР Х-59.

В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены на Одессу, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.

В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.

Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.

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