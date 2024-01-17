У Дніпрі пролунав вибух. Військові збили російську ракету Х-59

Дніпро (Скриншот з відео в YouTube)

У Дніпрі пролунав вибух, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Повітряні сили попереджали про ракету в бік міста.

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17:23. Військові заявили про ракетну небезпеку. Закликали не виходити з укриттів до відбою тривоги.

17:24. У Дніпрі пролунав гучний, за словами співрозмовника, вибух.

За попередньою інформацією від моніторингових каналів, Росія запустила на Дніпро керовану авіаційну ракету Х-59. Імовірно, спрацювала ППО, але офіційна інформація з'явиться пізніше від представників місцевої влади.

17:29. Відбій повітряної тривоги для Дніпропетровської області.

ДОПОВНЕНО о 17:39. Військові з ПК "Схід" заявили про збиття КАР Х-59.

В Одесі внаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 у ніч проти 17 січня є руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані по Одесі, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.

В Одесі вранці 17 січня знову пролунали вибухи, російські окупанти атакували область ракетами.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили 19 із 20 "шахедів", також окупанти вдарили по Україні двома ракетами С-300.

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