В дронах и ракетах России за неделю нашли 132 000 иностранных деталей – Зеленский

Президент настаивает, что необходимо перекрыть все пути поставки иностранных компонентов и обхода санкций

Последствия атак (Фото: ГСЧС)

За неделю с 15 по 21 сентября Россия запустила по Украине более 1500 дронов и десятки ракет. Во вражеском оружии нашли сотни тысяч иностранных компонентов, сообщил президент Владимир Зеленский.

Оккупанты применили также более 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов.

В обломках вражеских средств воздушного нападения нашли более 132 000 иностранных компонентов, в частности из стран Европы, Китая, США, Японии и других. Зеленский отметил, что эти технологии помогают создавать России оружие в больших масштабах.

Если Россию не остановить, то она станет угрозой для стран Европы и Тихоокеанского региона. Сделать это могут сильные санкции.

"Нужно перекрыть все возможные пути поставки, обхода санкций, давить на страны и отдельные компании, которые им помогают. Партнеры имеют эту силу – силу, которая должна защищать жизнь. Мы рассчитываем на то, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно болезненным и что США присоединятся к европейцам", – подчеркнул президент.