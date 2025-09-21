В дронах и ракетах России за неделю нашли 132 000 иностранных деталей – Зеленский
За неделю с 15 по 21 сентября Россия запустила по Украине более 1500 дронов и десятки ракет. Во вражеском оружии нашли сотни тысяч иностранных компонентов, сообщил президент Владимир Зеленский.
Оккупанты применили также более 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов.
В обломках вражеских средств воздушного нападения нашли более 132 000 иностранных компонентов, в частности из стран Европы, Китая, США, Японии и других. Зеленский отметил, что эти технологии помогают создавать России оружие в больших масштабах.
Если Россию не остановить, то она станет угрозой для стран Европы и Тихоокеанского региона. Сделать это могут сильные санкции.
"Нужно перекрыть все возможные пути поставки, обхода санкций, давить на страны и отдельные компании, которые им помогают. Партнеры имеют эту силу – силу, которая должна защищать жизнь. Мы рассчитываем на то, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно болезненным и что США присоединятся к европейцам", – подчеркнул президент.
- В ночь на 20 сентября россияне выпустили 579 дронов, восемь "Искандеров" и 32 крылатые ракеты. Есть попадания в 20 локациях, три человека погибли.
- По словам секретаря СНБО Умерова, Россия хочет увеличить количество атак до 1000 в день до конца года.
- В разведке рассказали, что Россия может производить до 2700 "шахедов" в месяц, но запускать такое количество дронов враг не способен физически.
