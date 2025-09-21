У дронах та ракетах РФ за тиждень знайшли 132 000 іноземних деталей – Зеленський

Наслідки атак (Фото: ДСНС)

За тиждень з 15 до 21 вересня Росія запустила по Україні понад 1500 дронів та десятки ракет. У ворожій зброї знайшли сотні тисяч іноземних компонентів, повідомив президент Володимир Зеленський.

Окупанти застосували також понад 1280 керованих авіаційних бомб та 50 ракет різних типів.

В уламках ворожих засобів повітряного нападу знайшли понад 132 000 іноземних компонентів, зокрема з країн Європи, Китаю, США, Японії та інших. Зеленський зазначив, що ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах.

Якщо Росію не зупинити, то вона стане загрозою для країн Європи й Тихоокеанського регіону. Зробити це можуть сильні санкції.

"Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу – силу, яка має захищати життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що США приєднаються до європейців", – наголосив президент.