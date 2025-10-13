В ЕС на этой неделе представят дорожную карту европейской обороны

Кайя Каллас (Фото: EPA)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас на этой неделе представят дорожную карту европейской обороны. Об этом Каллас завила во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондентка LIGA.net.

Каллас заявила, что каждое нарушение российскими беспилотниками или самолетами воздушного пространства Европы создает риск эскалации – как преднамеренной, так и непреднамеренной.

"Чтобы сдержать войну, мы должны превратить экономическую мощь Европы в военное сдерживание. На этой неделе мы с президентом фон дер Ляйен представим дорожную карту европейской обороны", – объявила она.

Каллас уточнила, что документ определит цели и этапы развития потенциала в ключевых сферах, например, системы борьбы с дронами. Она также добавила, что карта будет полностью согласована с политикой НАТО.

По ее словам, Европа будет двигаться по этой дорожной карте с целью быть готовой к 2030 году, несмотря на то, что Россия не изменила своих целей и продолжает усиливать гибридные атаки против европейских государств.