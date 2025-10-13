В ЄС цього тижня представлять дорожню мапу європейської оборони

Кая Каллас (Фото: EPA)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та глава європейської дипломатії Кая Каллас цього тижня представлять дорожню мапу європейської оборони. Про це Каллас завила під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондентка LIGA.net.

Каллас заявила, що кожне порушення російськими безпілотниками або літаками повітряного простору Європи створює ризик ескалації – як навмисної, так і ненавмисної.

"Щоб стримати війну, ми повинні перетворити економічну міць Європи на військове стримування. Цього тижня ми з президенткою фон дер Ляєн представимо дорожню карту європейської оборони", – оголосила вона.

Каллас уточнила, що документ визначить цілі та етапи розвитку потенціалу у ключових сферах, як-от системи боротьби з дронами. Вона також додала, що мапа буде повністю узгоджена із політикою НАТО.

За її словами, Європа рухатиметься за цією дорожньою мапою з метою бути готовою до 2030 року, зважаючи на те, що Росія не змінила своїх цілей і продовжує посилювати гібридні атаки проти європейських держав.