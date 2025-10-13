В ЄС цього тижня представлять дорожню мапу європейської оборони
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та глава європейської дипломатії Кая Каллас цього тижня представлять дорожню мапу європейської оборони. Про це Каллас завила під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондентка LIGA.net.
Каллас заявила, що кожне порушення російськими безпілотниками або літаками повітряного простору Європи створює ризик ескалації – як навмисної, так і ненавмисної.
"Щоб стримати війну, ми повинні перетворити економічну міць Європи на військове стримування. Цього тижня ми з президенткою фон дер Ляєн представимо дорожню карту європейської оборони", – оголосила вона.
Каллас уточнила, що документ визначить цілі та етапи розвитку потенціалу у ключових сферах, як-от системи боротьби з дронами. Вона також додала, що мапа буде повністю узгоджена із політикою НАТО.
За її словами, Європа рухатиметься за цією дорожньою мапою з метою бути готовою до 2030 року, зважаючи на те, що Росія не змінила своїх цілей і продовжує посилювати гібридні атаки проти європейських держав.
- 15 вересня Кубілюс заявив, що європейським країнам необхідно перейняти багато речей з українського досвіду протидії безпілотникам РФ у розбудові власної "Стіни дронів".
- 18 вересня посадовець зауважував, що деякі публічні оцінки аналітиків припускають, що збудувати "Стіну дронів" можна впродовж року.
- 9 жовтня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня назвала "дуже сирою" ідею створення "Стіни дронів".
