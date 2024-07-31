В ЕС ответили на атаку России по Украине: Критически важно немедленно дать ПВО и технику

Жозеп Боррель отметил: украинцы встречают атаки "с замечательной стойкостью", но им нужна помощь

Жозеп Боррель (Фото: LUONG THAI LINH/EPA)

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что критически важно немедленно обеспечить Украину большим количеством противовоздушной обороны и военной техники. Такое заявление после массированной ночной российской атаки он сделал в X (Twitter).

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"Минувшей ночью Киев стал объектом очередной массовой волны российских атак. Эти безжалостные набеги, чтобы уничтожить жизненно важную и ключевую инфраструктуру, встречаются с замечательной стойкостью", – написал он.

Однако, заметил Боррель, украинцам нужна помощь.

Чиновник акцентировал: критически важно немедленное обеспечение Украины большим количеством ПВО и военной техники.

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