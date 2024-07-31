В ЕС ответили на атаку России по Украине: Критически важно немедленно дать ПВО и технику
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что критически важно немедленно обеспечить Украину большим количеством противовоздушной обороны и военной техники. Такое заявление после массированной ночной российской атаки он сделал в X (Twitter).
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"Минувшей ночью Киев стал объектом очередной массовой волны российских атак. Эти безжалостные набеги, чтобы уничтожить жизненно важную и ключевую инфраструктуру, встречаются с замечательной стойкостью", – написал он.
Однако, заметил Боррель, украинцам нужна помощь.
Чиновник акцентировал: критически важно немедленное обеспечение Украины большим количеством ПВО и военной техники.
- В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.
- В целом Силам ПВО удалось сбить 89 российских дронов – то есть все, которыми атаковали оккупанты.
- Глава ЦПД и советник главы Офиса президента сообщили об использовании захватчиками новых дронов "Гербера" – это более дешевый аналог "шахедов". Экс-спикер Воздушных сил Игнат считает, что использование новых дронов Россией "ничего не меняет".
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