У ЄС відповіли на масовану атаку РФ по Україні: Критично важливо негайно дати ППО та техніку
Голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що критично важливо негайно забезпечити Україну більшою кількістю протиповітряної оборони та військової техніки. Таку заяву після масованої нічної російської атаки він зробив у X (Twitter).
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"Минулої ночі Київ став об’єктом чергової масованої хвилі російських атак. Ці безжалісні набіги, щоб знищити життєво важливу та ключову інфраструктуру, зустрічаються з чудовою стійкістю", – написав він.
Проте, зауважив Боррель, українцям потрібна допомога.
Посадовець акцентував: критично важливим є негайне забезпечення України більшою кількістю ППО та військової техніки.
- У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.
- Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських дронів – тобто всі, якими атакували окупанти.
- Голова ЦПД та радник голови Офісу президента повідомили про використання загарбниками нових дронів "Гербера" – це дешевший аналог "шахедів". Ексречник Повітряних сил Ігнат вважає, що використання нових дронів Росією "нічого не змінює".
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