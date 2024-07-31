У ЄС відповіли на масовану атаку РФ по Україні: Критично важливо негайно дати ППО та техніку
Жозеп Боррель (Фото: LUONG THAI LINH / EPA)

Голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що критично важливо негайно забезпечити Україну більшою кількістю протиповітряної оборони та військової техніки. Таку заяву після масованої нічної російської атаки він зробив у X (Twitter).

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"Минулої ночі Київ став об’єктом чергової масованої хвилі російських атак. Ці безжалісні набіги, щоб знищити життєво важливу та ключову інфраструктуру, зустрічаються з чудовою стійкістю", – написав він.

Проте, зауважив Боррель, українцям потрібна допомога.

Посадовець акцентував: критично важливим є  негайне забезпечення України більшою кількістю ППО та військової техніки.

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