У ЄС відповіли на масовану атаку РФ по Україні: Критично важливо негайно дати ППО та техніку

Жозеп Боррель зазначив: українці зустрічають атаки "з чудовою стійкістю", але їм потрібна допомога

Жозеп Боррель (Фото: LUONG THAI LINH / EPA)

Голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що критично важливо негайно забезпечити Україну більшою кількістю протиповітряної оборони та військової техніки. Таку заяву після масованої нічної російської атаки він зробив у X (Twitter).

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"Минулої ночі Київ став об’єктом чергової масованої хвилі російських атак. Ці безжалісні набіги, щоб знищити життєво важливу та ключову інфраструктуру, зустрічаються з чудовою стійкістю", – написав він.

Проте, зауважив Боррель, українцям потрібна допомога.

Посадовець акцентував: критично важливим є негайне забезпечення України більшою кількістю ППО та військової техніки.

У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських дронів – тобто всі, якими атакували окупанти.

Голова ЦПД та радник голови Офісу президента повідомили про використання загарбниками нових дронів "Гербера" – це дешевший аналог "шахедів". Ексречник Повітряних сил Ігнат вважає, що використання нових дронів Росією "нічого не змінює".

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