В ЕС предложили создать совместные войска вместо армии США
Страны Европейского Союза должны рассмотреть возможность создания совместных военных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время выступления в Швеции, сообщил общественный вещатель Литвы LRT.
По его словам, одним из возможных вариантов является создание "мощных, постоянных европейских военных сил численностью 100 000 солдат" для лучшей защиты континента.
"Как нам заменить 100-тысячные американские регулярные военные силы, которые являются основой европейских вооруженных сил?" – спросил он в своей речи в Швеции.
Еврокомиссар также выступил за создание "Европейского совета безопасности", в состав которого вошли бы ведущие европейские государства, включая Великобританию. Такой орган, по мнению Кубилюса, мог бы помочь быстрее принимать решения по европейской обороне.
"Европейский совет безопасности мог бы состоять из ключевых постоянных членов и нескольких сменяющихся членов. Всего около 10-12 членов, задачей которых будет обсуждение важнейших вопросов обороны", – отметил он.
- Предложение прозвучало на фоне после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении захватить Гренландию. По данным The Economist, США готовят соглашение с Гренландией в обход Дании о заключении договора COFA. Страны Европы вместе с Копенгагеном работают над планом противодействия США.
- Politico сообщило, что Трамп может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на Гренландию.
- 10 января Трамп заявил, что США должны обладать Гренландией, чтобы предотвратить ее оккупацию Россией или Китаем в будущем.
- 11 января стало известно, что британское правительство ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, чтобы уменьшить опасения Трампа относительно безопасности острова.
Комментарии (0)