В ЕС предложили создать совместные войска вместо армии США

Андрюс Кубилюс (Фото: ЕРА / Oliver Hoslet)

Страны Европейского Союза должны рассмотреть возможность создания совместных военных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время выступления в Швеции, сообщил общественный вещатель Литвы LRT.

По его словам, одним из возможных вариантов является создание "мощных, постоянных европейских военных сил численностью 100 000 солдат" для лучшей защиты континента.

"Как нам заменить 100-тысячные американские регулярные военные силы, которые являются основой европейских вооруженных сил?" – спросил он в своей речи в Швеции.

Еврокомиссар также выступил за создание "Европейского совета безопасности", в состав которого вошли бы ведущие европейские государства, включая Великобританию. Такой орган, по мнению Кубилюса, мог бы помочь быстрее принимать решения по европейской обороне.

"Европейский совет безопасности мог бы состоять из ключевых постоянных членов и нескольких сменяющихся членов. Всего около 10-12 членов, задачей которых будет обсуждение важнейших вопросов обороны", – отметил он.