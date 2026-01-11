В ЄС запропонували створити спільні війська замість армії США
Країни Європейського Союзу повинні розглянути можливість створення спільних військових сил, які в перспективі могли б замінити американські війська в Європі. Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час виступу у Швеції, повідомив суспільний мовник Литви LRT.
За його словами, одним із можливих варіантів є створення "потужних, постійних європейських військових сил чисельністю 100 000 солдатів" для кращого захисту континенту.
"Як нам замінити 100-тисячні американські регулярні військові сили, які є основою європейських збройних сил?" — запитав він у своїй промові у Швеції.
Єврокомісар також виступив за створення "Європейської ради безпеки", до складу якої увійшли б провідні європейські держави, включаючи Велику Британію. Такий орган, на думку Кубілюса, міг би допомогти швидше приймати рішення щодо європейської оборони.
"Європейська рада безпеки могла б складатися з ключових постійних членів та кількох членів, що змінюються. Всього близько 10-12 членів, завданням яких буде обговорення найважливіших питань оборони", – зазначив він.
- Пропозиція пролунала на тлі після заяв президента США Дональда Трампа про намір захопити Гренландію. За даними The Economist, США готують угоду з Гренландією в обхід Данії про укладення договору COFA. Країни Європи разом із Копенгагеном працюють над планом протидії США.
- Politico повідомило, що Трамп може дати Європі гарантії безпеки для України в обмін на Гренландію.
- 10 січня Трамп заявив, що США повинні володіти Гренландією, щоб запобігти її окупації Росією або Китаєм у майбутньому.
- 11 січня стало відомо, що британський уряд веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, щоб зменшити побоювання Трампа щодо безпеки острова.
Коментарі (0)