В ЄС запропонували створити спільні війська замість армії США

Андрюс Кубілюс (Фото: ЕРА / Oliver Hoslet)

Країни Європейського Союзу повинні розглянути можливість створення спільних військових сил, які в перспективі могли б замінити американські війська в Європі. Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час виступу у Швеції, повідомив суспільний мовник Литви LRT.

За його словами, одним із можливих варіантів є створення "потужних, постійних європейських військових сил чисельністю 100 000 солдатів" для кращого захисту континенту.

"Як нам замінити 100-тисячні американські регулярні військові сили, які є основою європейських збройних сил?" — запитав він у своїй промові у Швеції.

Єврокомісар також виступив за створення "Європейської ради безпеки", до складу якої увійшли б провідні європейські держави, включаючи Велику Британію. Такий орган, на думку Кубілюса, міг би допомогти швидше приймати рішення щодо європейської оборони.

"Європейська рада безпеки могла б складатися з ключових постійних членів та кількох членів, що змінюються. Всього близько 10-12 членів, завданням яких буде обговорення найважливіших питань оборони", – зазначив він.