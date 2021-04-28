В Европарламенте могут принять резолюцию о действиях ЕС при вторжении России в Украину

Свыше 50 депутатов Европейского парламента представили проект резолюции, в которой предлагается отключить Россию от платежной системы SWIFT и прекратить закупку российских запасов нефти и газа в случае вторжения России в Украину. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте ЕП.

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Кроме прочего, при вышеуказанном сценарии парламентарии предлагают замораживать все европейские активы олигархов, близких к российским властям. Активы их семей также могут быть заморожены ЕС.

"ЕС должен ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет высокой", – отмечается в документе.

В проекте резолюции также говорится о том, что ЕС должен снизить свою зависимость от российской энергетики, "и поэтому настоятельно призывает" институты ЕС и всех государств-членов остановить завершение строительства газопровода "Северный поток – 2".

Помимо этого, предлагается потребовать прекращения строительства спорных атомных электростанций Росатома на территории ЕС.

Проект документа предусматривает призыв России о выводе ее войск из Донбасса, а также призыв вернуть Украине контроль над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем. Также в нем акцентируется внимание на том, что ЕС должен усилить роль в мирном разрешении конфликта на востоке Украины.

19 апреля главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководство ЕС пока не намерено вводить новые санкции против России или ее дипломатов, однако эта позиция "может поменяться"

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Станислав Стороженко

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