В Европарламенте могут принять резолюцию о действиях ЕС при вторжении России в Украину
Свыше 50 депутатов Европейского парламента представили проект резолюции, в которой предлагается отключить Россию от платежной системы SWIFT и прекратить закупку российских запасов нефти и газа в случае вторжения России в Украину. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте ЕП.
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Кроме прочего, при вышеуказанном сценарии парламентарии предлагают замораживать все европейские активы олигархов, близких к российским властям. Активы их семей также могут быть заморожены ЕС.
"ЕС должен ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет высокой", – отмечается в документе.
В проекте резолюции также говорится о том, что ЕС должен снизить свою зависимость от российской энергетики, "и поэтому настоятельно призывает" институты ЕС и всех государств-членов остановить завершение строительства газопровода "Северный поток – 2".
Помимо этого, предлагается потребовать прекращения строительства спорных атомных электростанций Росатома на территории ЕС.
Проект документа предусматривает призыв России о выводе ее войск из Донбасса, а также призыв вернуть Украине контроль над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем. Также в нем акцентируется внимание на том, что ЕС должен усилить роль в мирном разрешении конфликта на востоке Украины.
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