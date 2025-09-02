В Финляндии хотят увеличить максимальный возраст для резервистов

Планируется, что таким образом численность резервистов достигнет к 2031 году одного миллиона человек

Армия Финляндии (Иллюстративное фото: wikimedia.org)

Правительство Финляндии подало в парламент предложение о повышении максимального возраста для резервистов до 65 лет. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

Новый верхний возрастной предел будет применяться ко всем военнообязанным, рожденным в 1966 году или позже. Таким образом резервисты будут оставаться военнообязанными до конца года, в котором им исполняется 65 лет, вместо нынешних 60.

Предложение предусматривает продление срока военной службы на 15 лет для рядового и сержантского состава и на 5 лет для офицеров.

Для офицеров в звании полковника, капитана или выше верхнего возрастного предела не будет, и они будут оставаться в резерве, пока пригодны к военной службе, как и сейчас.

В Минобороны отмечают, что это предоставит Финским силам обороны и Финской пограничной службе "более широкий спектр возможностей" для назначения лиц на ключевые должности во время "чрезвычайных ситуаций" независимо от их воинского звания.

Планируется, что каждый год численность резервистов будет увеличиваться на 125 000 человек и достигнет к 2031 году одного миллиона человек.

Поправки вступят в силу 1 января 2026 года, если парламент примет соответствующие изменения.