В Финляндии хотят увеличить максимальный возраст для резервистов
Правительство Финляндии подало в парламент предложение о повышении максимального возраста для резервистов до 65 лет. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.
Новый верхний возрастной предел будет применяться ко всем военнообязанным, рожденным в 1966 году или позже. Таким образом резервисты будут оставаться военнообязанными до конца года, в котором им исполняется 65 лет, вместо нынешних 60.
Предложение предусматривает продление срока военной службы на 15 лет для рядового и сержантского состава и на 5 лет для офицеров.
Для офицеров в звании полковника, капитана или выше верхнего возрастного предела не будет, и они будут оставаться в резерве, пока пригодны к военной службе, как и сейчас.
В Минобороны отмечают, что это предоставит Финским силам обороны и Финской пограничной службе "более широкий спектр возможностей" для назначения лиц на ключевые должности во время "чрезвычайных ситуаций" независимо от их воинского звания.
Планируется, что каждый год численность резервистов будет увеличиваться на 125 000 человек и достигнет к 2031 году одного миллиона человек.
Поправки вступят в силу 1 января 2026 года, если парламент примет соответствующие изменения.
- В марте 2025 года глава Еврокомиссии заявила, что Россия готовится к конфронтации с Европой. А премьер Дании заявила, что Европа должна стать самостоятельной в обороне в течение трех-пяти лет.
- 4 июля стало известно, что Германия изучает возможность закупки до 2500 боевых бронированных машин GTK Boxer и до 1000 боевых танков Leopard 2 в рамках совместных усилий ЕС для сдерживания России.
- 5 июня сообщалось, что Германия увеличит армию на 60 000 военных из-за угрозы России.
