У Фінляндії хочуть збільшити максимальний вік для резервістів

Планується, що таким чином чисельність резервістів досягне до 2031 року одного мільйона осіб

Армія Фінляндії (Ілюстративне фото: wikimedia.org)

Уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію про підвищення максимального віку для резервістів до 65 років. Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

Нова верхня вікова межа застосовуватиметься до всіх військовозобов'язаних, народжених у 1966 році або пізніше. Таким чином резервісти залишатимуться військовозобов'язаними до кінця року, в якому їм виповнюється 65 років, замість нинішніх 60.

Пропозиція передбачає продовження строку військової служби на 15 років для рядового і сержантського складу й на 5 років для офіцерів.

Для офіцерів у званні полковника, капітана чи вище верхньої вікової межі не буде, і вони залишатимуться в резерві, поки придатні до військової служби, як і зараз.

В Міноборони зазначають, що це надасть Фінським силам оборони та Фінській прикордонній службі "ширшого спектру можливостей" для призначення осіб на ключові посади під час "надзвичайних ситуацій" незалежно від їхнього військового звання.

Планується, що кожного року чисельність резервістів збільшуватиметься на 125 000 осіб і досягне до 2031 року одного мільйона осіб.

Поправки набудуть чинності 1 січня 2026 року, якщо парламент ухвалить відповідні зміни.