В Германии прошли митинги против АдН – тысячи людей требовали запретить партию

Митинг в Германии (Фото:EPA/FILIP SINGER)

В нескольких городах Германии 11 мая прошли протесты против правого экстремизма, на которых потребовали запретить политическую партию Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом сообщает dpa.

Демонстрации были организованы сетью "Вместе против правых" и другими организациями, и были объявлены в более чем 60 городах по всей стране.

В Мюнхене на митинг вышли около 2500 человек. В Берлине, по данным полиции, у Бранденбургских ворот собрались около 4000 протестующих, тогда как организаторы заявляли о примерно 7500 участников.

Организаторы митингов призвали власти начать официальную процедуру запрета ультраправой партии АдГ. В заявлении сказано, что это следует рассматривать как юридический вопрос, а не как политическое решение.

"Чтобы прояснить это, политики должны найти смелость подать ходатайство о запрете", – говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы митингов обратились к Бундестагу, Бундесрату и новому федеральному правительству во главе с канцлером Фридрихом Мерцем с призывом инициировать процедуру запрета против партии в Федеральном конституционном суде.