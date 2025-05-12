У Німеччині відбулися мітинги проти АдН – тисячі людей вимагали заборонити партію
У кількох містах Німеччини 11 травня відбулися протести проти правого екстремізму, на яких вимагали заборонити політичну партію Альтернатива для Німеччини (АдН). Про це повідомляє dpa.
Демонстрації були організовані мережею "Разом проти правих" та іншими організаціями, і були оголошені в понад 60 містах по всій країні.
У Мюнхені на мітинг вийшли близько 2500 осіб. У Берліні, за даними поліції, біля Бранденбурзьких воріт зібралися близько 4000 протестувальників, тоді як організатори стверджують про приблизно 7500 учасників.
Організатори мітингів закликали владу розпочати офіційну процедуру щодо заборони ультраправої партії АдН. В заяві було сказано, що це слід розглядати як юридичне питання, а не як політичне рішення.
"Щоб прояснити це, політики повинні знайти в собі сміливість подати клопотання про заборону", – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, організатори мітингів звернулися до Бундестагу, Бундесрату й нового федерального уряду на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем із закликом ініціювати процедуру заборони проти партії у Федеральному конституційному суді.
- 2 травня в Німеччині ультраправу АдН визнали екстремістською організацією та заявили, що партія порушує принципи людської гідності й верховенства закону.
- Того ж дня німецька Ліва партія оголосила про наміри докласти всіх зусиль, щоб ініціювати заборону АдН. А держсекретар США Марко Рубіо розкритикував рішення СВР Німеччини. За його словами, у влади з'явилися нові повноваження для стеження за опозицією.
- 5 травня партія АдН подала до суду позов проти відомства, яке визнало її екстремістською.
- 7 травня канцлер Мерц розкритикував США за підтримку АдН і анонсував "роз'яснювальну" розмову з Трампом.