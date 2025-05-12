У Німеччині відбулися мітинги проти АдН – тисячі людей вимагали заборонити партію

Мітинг у Німеччині (Фото:EPA/FILIP SINGER)

У кількох містах Німеччини 11 травня відбулися протести проти правого екстремізму, на яких вимагали заборонити політичну партію Альтернатива для Німеччини (АдН). Про це повідомляє dpa.

Демонстрації були організовані мережею "Разом проти правих" та іншими організаціями, і були оголошені в понад 60 містах по всій країні.

У Мюнхені на мітинг вийшли близько 2500 осіб. У Берліні, за даними поліції, біля Бранденбурзьких воріт зібралися близько 4000 протестувальників, тоді як організатори стверджують про приблизно 7500 учасників.

Організатори мітингів закликали владу розпочати офіційну процедуру щодо заборони ультраправої партії АдН. В заяві було сказано, що це слід розглядати як юридичне питання, а не як політичне рішення.

"Щоб прояснити це, політики повинні знайти в собі сміливість подати клопотання про заборону", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, організатори мітингів звернулися до Бундестагу, Бундесрату й нового федерального уряду на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем із закликом ініціювати процедуру заборони проти партії у Федеральному конституційному суді.