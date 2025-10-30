В Германии вандалы на десятках военных захоронений нарисовали символы "Z" – фото

Поврежденные захоронения (Фото: berlin.de/ba-reinickendorf)

В Германии неизвестные осквернили десятки воинских захоронений запрещенной российской военной символикой "Z". Об этом сообщила администрация района Райникендорф.

Сообщается, что на 66 могилах был нарисован фиолетовый символ "Z", а на другом большом надгробии, 67-м по счету, были нанесены буквы "RUS". Власти предположили, что инцидент произошел в течение последних 24 часов.

"Z" в Германии – это запрещенный символ российских войск, воюющих против Украины.

"Эти отвратительные акты вандализма являются нападением на наши основополагающие демократические ценности и достоинство погибших. Те, кто оскверняют военные захоронения, также нападают на наше общее историческое сознание и культуру памяти", – заявила мэр округа Эмине Демирбюкен-Вегнер от Христианско-демократической партии.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Служба государственной безопасности, ответственная за политически мотивированные преступления, в настоящее время изучает вопрос о том, нужно ли брать на себя расследование инцидента.

Надгробия очистят за счет местной власти после того, как полиция завершит осмотр места.