У Німеччині вандали на десятках військових поховань намалювали символи "Z" – фото

Влада німецького міста назвала акти вандалізму нападом на демократичні цінності та гідність загиблих

Пошкоджені поховання (Фото: berlin.de/ba-reinickendorf)

У Німеччині невідомі осквернили десятки військових поховань забороненою російською військовою символікою "Z". Про це повідомила адміністрація району Райнікендорф.

Повідомляють, що на 66 могилах було намальовано фіолетовий символ "Z", а на іншому великому надгробку, 67-му за рахунком, було нанесено літери "RUS". Влада припустила, що інцидент стався протягом останніх 24 годин.

"Z" у Німеччині – це заборонений символ російських військ, які воюють проти України.

"Ці огидні акти вандалізму є нападом на наші основоположні демократичні цінності та гідність загиблих. Ті, хто паплюжать військові поховання, також нападають на нашу спільну історичну свідомість і культуру пам'яті", – заявила пані мер округу Еміне Демірбюкен-Вегнер від Християнсько-демократичної партії.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом навмисного ушкодження майна. Служба державної безпеки, відповідальна за політично мотивовані злочини, наразі вивчає питання про те, чи потрібно брати на себе розслідування інциденту.

Надгробки очистять коштом місцевої влади після того, як поліція завершить огляд місця.