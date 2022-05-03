В Госдепе не видят признаков, что переговоры Украины и России могут дать результат

Советник Госдепа США Дерек Шолле сомневается, что переговоры России и Украины по войне могут дать результат. В интервью Голосу Америки он сказал, что РФ, вероятно, не хочет серьезных переговоров.

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Шолле отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с генсеком ООН Антониу Гуттеришем перед визитом госсекретаря в Москву и Киев. По его словам, в Госдепе ждут с нетерпением возможности узнать у него о результатах поездки и шансах продвинуться к миру.

"Мы сомневаемся. Мы видели мало признаков того, что переговоры окажутся плодотворными. Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры", – сказал Шолле.

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Он заявил, что у США нет оценки состояния здоровья российского диктатора Владимира Путина, но Вашингтон уверен – он принял неправильное решение, продолжая жестокую войну против Украины.

"Мы дали ему (Путину. – Ред.) все шансы выбрать другой путь в течение многих месяцев, но мы также ясно дали ему понять, что Россия и он лично заплатят высокую цену, если он продолжит войну против Украины", – добавил Шолле.

Кроме того, он отметил, что США сейчас сосредоточены над тем, чтобы Конгресс одобрил предложение американского президента Джо Байдена об увеличении помощи Украины на $33 млрд. По его словам, это – тот объем и масштаб помощи отражает интерес США иметь безопасную и мирную Украину.

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Марк Сировой

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