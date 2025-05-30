В Госдепе ответили, верят ли в искренность РФ в контексте переговоров о прекращении войны

Марко Рубио (Фото: ЕРА/Jack Guez)

США в очередной раз подчеркнули, что оценивают искренность России в мирных усилиях не по словам, а по действиям. Так пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс ответила на вопрос, считает ли глава ведомства Марко Рубио, что Москва искренна в своих предложениях по завершению войны.

Отвечая на вопрос, верит ли Рубио, что предложение России о втором раунде переговоров в Стамбуле является искренним, Брюс сказала: "Я не буду давать оценку взгляду или подходу секретаря, но то, что он сказал после этого звонка [с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым], говорит само за себя. Он повторил призывы президента Трампа к конструктивному диалогу на основе доброй воли как единственному способу завершить войну. Это было подчеркнуто во время звонка, и я считаю, что это четко отражает позицию секретаря".

У чиновника спросили, возможно ли одновременно вести искренние мирные переговоры и продолжать боевые действия на фронте.

"Очевидно, мы это выясним. Опять же, мы это оцениваем, и, думаю, что президент Трамп оценивает Путина, основываясь на характере того, что его крайне разочаровали убийства мирных жителей [украинцев] во время переговоров о прекращении огня", – ответила она.