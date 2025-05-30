В Госдепе ответили, верят ли в искренность РФ в контексте переговоров о прекращении войны
США в очередной раз подчеркнули, что оценивают искренность России в мирных усилиях не по словам, а по действиям. Так пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс ответила на вопрос, считает ли глава ведомства Марко Рубио, что Москва искренна в своих предложениях по завершению войны.
Отвечая на вопрос, верит ли Рубио, что предложение России о втором раунде переговоров в Стамбуле является искренним, Брюс сказала: "Я не буду давать оценку взгляду или подходу секретаря, но то, что он сказал после этого звонка [с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым], говорит само за себя. Он повторил призывы президента Трампа к конструктивному диалогу на основе доброй воли как единственному способу завершить войну. Это было подчеркнуто во время звонка, и я считаю, что это четко отражает позицию секретаря".
У чиновника спросили, возможно ли одновременно вести искренние мирные переговоры и продолжать боевые действия на фронте.
"Очевидно, мы это выясним. Опять же, мы это оцениваем, и, думаю, что президент Трамп оценивает Путина, основываясь на характере того, что его крайне разочаровали убийства мирных жителей [украинцев] во время переговоров о прекращении огня", – ответила она.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая крупного обмена пленными, но до сих пор этого не сделал. Между тем Киев уже передал Москве свой документ.
- 29 мая стало известно, что следующая встреча российской и украинской делегаций может пройти 2 июня в Стамбуле. Состав российской делегации не изменится.
- 30 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина готова поехать на переговоры с Россией в Стамбул на следующей неделе, но Киеву важно получить "меморандум" от Москвы.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что российская делегация уже направляется в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной. Москва обещает обсудить там с Киевом так называемый меморандум – видение завершения войны.