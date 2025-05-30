У Держдепі відповіли, чи вірять у щирість Росії у контексті переговорів щодо припинення війни
США вкотре наголосили, що оцінюють щирість Росії у мирних зусиллях не за словами, а за діями. Так речниця Держдепу Теммі Брюс відповіла на запитання, чи вважає очільник відомства Марко Рубіо, що Москва щира у своїх пропозиціях щодо завершення війни.
Відповідаючи на запитання, чи вірить Рубіо, що пропозиція Росії про другий раунд переговорів у Стамбулі є щирою, Брюс сказала: "Я не буду давати оцінку погляду чи підходу секретаря, але те, що він сказав після цього дзвінка [з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим], говорить саме за себе. Він повторив заклики президента Трампа до конструктивного діалогу на основі доброї волі як єдиного способу завершити війну. Це було підкреслено під час дзвінка, і я вважаю, що це чітко відображає позицію секретаря".
У посадовиці запитали, чи можливо одночасно вести щирі мирні переговори й продовжувати бойові дії на фронті.
"Очевидно, ми це з’ясуємо. Знову ж таки, ми це оцінюємо, і, думаю, що президент Трамп оцінює Путіна, ґрунтуючись на характері того, що його вкрай розчарували вбивства мирних жителів [українців] під час переговорів про припинення вогню", – відповіла вона.
- Кремль обіцяв представити "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня, але досі цього не зробив. Тим часом Київ уже передав Москві свій документ.
- 29 травня стало відомо, що наступна зустріч російської та української делегацій може відбутися 2 червня у Стамбулі. Склад російської делегації не зміниться.
- 30 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак казав, що Україна готова поїхати на переговори з Росією в Стамбул наступного тижня, але Києву важливо отримати "меморандум" від Москви.
- Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що російська делегація вже прямує до Стамбула на другий раунд переговорів з Україною. Москва обіцяє обговорити там із Києвом так званий меморандум – бачення щодо завершення війни.