У Держдепі відповіли, чи вірять у щирість Росії у контексті переговорів щодо припинення війни

За словами Теммі Брюс, президент Трамп "дуже розчарований" російськими обстрілами України під час переговорів про мир

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/Jack Guez)

США вкотре наголосили, що оцінюють щирість Росії у мирних зусиллях не за словами, а за діями. Так речниця Держдепу Теммі Брюс відповіла на запитання, чи вважає очільник відомства Марко Рубіо, що Москва щира у своїх пропозиціях щодо завершення війни.

Відповідаючи на запитання, чи вірить Рубіо, що пропозиція Росії про другий раунд переговорів у Стамбулі є щирою, Брюс сказала: "Я не буду давати оцінку погляду чи підходу секретаря, але те, що він сказав після цього дзвінка [з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим], говорить саме за себе. Він повторив заклики президента Трампа до конструктивного діалогу на основі доброї волі як єдиного способу завершити війну. Це було підкреслено під час дзвінка, і я вважаю, що це чітко відображає позицію секретаря".

У посадовиці запитали, чи можливо одночасно вести щирі мирні переговори й продовжувати бойові дії на фронті.

"Очевидно, ми це з’ясуємо. Знову ж таки, ми це оцінюємо, і, думаю, що президент Трамп оцінює Путіна, ґрунтуючись на характері того, що його вкрай розчарували вбивства мирних жителів [українців] під час переговорів про припинення вогню", – відповіла вона.