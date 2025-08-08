В Госдепе США считают, что Киев и Москва должны активизировать усилия по достижению мира

Все словам, в особенности с российской стороны, должны быть подкреплены действиями

Тэмми Брюс (Фото: flickr by U.S. Department of State)

Россия и Украина должны активизировать усилия, чтобы полностью положить конец полномасштабной войне. Об этом в эфире News Nation заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Президент США Дональд Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинского конфликта. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе – один из его многочисленных вариантов. Обе стороны должны активизировать усилия", – сказала она.

В то же время первому заместителю пресс-секретаря Госдепа Томасу Пиготту задали вопрос на брифинге 7 августа о том, насколько США доверяют диктатору РФ Владимиру Путину и не использует ли он очередную тактику затягивания.

Пиготт отметил, что это не вопрос доверия, а вопрос действий. Он напомнил, что Трамп неоднократно говорил, как разочарован действиями России и заявлял о необходимости видеть действия, а не просто слова и обещания.

"Так что это не вопрос доверия как такового. Это вопрос подкрепления делами слов, но это также свидетельствует о нашей четкой приверженности, которую мы четко обозначили с самого начала работы этой администрации: мы готовы содействовать достижению мира, чтобы положить конец этому конфликту и остановить кровопролитие. Это наша движущая сила", – сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа.

В США по-прежнему убеждены, что ключ к достижению дипломатического решения – это усадить стороны за стол переговоров и сделать все возможное для заключения мира.